Orizzonti Holding lancia OPA/OPS su Softec, titolo riammesso in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Orizzonti Holding (OH), darà corso a una Offerta Pubblica di Acquisto (OPA), nella forma di Offerta Pubblica di Scambio (OPS), con

corrispettivo costituito da titoli MyAv e, in alternativa, in denaro, sulla totalità delle azioni ordinarie Softec, dedotte le azioni ordinarie detenute da Fullsix, e conseguentemente su 1.238.287 azioni ordinarie Softec, pari al 49,57% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale.

Lo fa sapere la stessa Softec, con una nota, spiegando che l’offerente riconoscerà un corrispettivo di 0,40041905 azioni MyAv per una azione Softec; in alternativa sarà offerto un corrispettivo in denaro pari a 3 euro per ogni azione Softec.

L’offerente, inoltre, non ha intenzione di richiedere la revoca dalle negoziazioni delle azioni Softec dall’AIM Italia.

Intanto Borsa Italiana nella sezione “Comunicati urgenti” fa sapere di aver riammesso alle contrattazioni il titolo Softec, dopo averlo sospeso, venerdì 6 Aprile, in attesa di comunicato.