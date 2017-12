Oracle, brutta giornata dopo i conti

(Teleborsa) – Brutta giornata per Oracle, che passa di mano in perdita del 4,39%.

Il gruppo ha annunciato dei conti del secondo trimestre che si sono chiusi con ricavi per 9,6 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto ai 9,04 miliardi ottenuti nello stesso periodo dell’esercizio precedente.

Il trimestre si è chiuso con un utile netto di 2,2 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto ai 2,03 miliardi del secondo trimestre dello scorso anno.

Lo status tecnico di Oracle è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,62 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 47,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50,07.