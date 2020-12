“Ora di Futuro”, Sciacca (Generali): numeri in crescita per la seconda edizione

editato in: da

(Teleborsa) – Una edizione “speciale” che ha superato lo stress test del Covid con numeri addirittura in crescita“. Così a Teleborsa Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia, parlando di Ora di futuro, progetto lanciato da Generali Italia e fondazione The Human Safaty Net, giunto alla seconda edizione, che coinvolge insegnanti, scuole primarie e reti no profit di tutta Italia.





Quali sono le caratteristiche del progetto e le prospettive della terza edizione?



“Le caratteristiche del progetto corrispondono con l’obiettivo che è quello di educare i bambini di oggi per un futuro migliore agli adulti di domani, un progetto che si incentra sull’educazione e si sviluppa sia nelle scuole – specie nelle classi di terza, quarta e quinta attraverso il gioco sviluppando la capacità di fare scelte responsabili – sia nei centri Ora di futuro con la collaborazione delle Onlus sui temi della genitorialità, quindi essere al fianco di famiglie, magari fragili, con bambini da 0 a 6 anni accompagnandoli sui temi dell’educazione dei bambini più piccoli.

“E’ un progetto al secondo anno – prosegue Sciacca – che avuto lo “stress test” del Covid, di fatto, ci siamo ritrovati a dover gestire un progetto che si sviluppava nella scuola e nei centri, in un momento in cui la presenza non era più possibile, quindi abbiamo messo in campo nuove azioni, rimodellando il progetto grazie alla rete costruita in questi anni e i risultati sono stati di crescita perchè quest’anno siamo riusciti a coinvolgere 50 mila bambini, numero maggiore rispetto allo scorso anno, e oltre 1300 famiglie.

L’utilizzo di nuovi moduli, nuovi contenuti, della formazione per gli insegnamenti per la DAD , l’allargamento a partnership come WeSchool o Tiresia (Politcenico di Milano), elementi che ci hanno permesso di dare risposte alle esigenze proprie di questo periodo,

Obiettivo del prossimo anno è riaprire la terza edizione, quindi tornare alle scuole che già da oggi possono gratuitamente iscriversi attraverso la piattaforma Ora di Futuro e aprire i nuovi 7 centri Ora di futuro in tutta Italia”.