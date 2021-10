Ora di Futuro 2021, Benes: “Generazione Alpha chiede una scuola laboratoriale, tecnologica, sostenibile e aperta all’ascolto”

(Teleborsa) – “L’Osservatorio Ora di Futuro 2021 si è concentrato sulla scuola e su quello che i bambini chiedono per la classe del futuro. È emerso che i bambini vogliono una scuola laboratoriale e tecnologica per imparare facendo attraverso lavori in gruppo. Vogliono sviluppare delle soft skill che riguardano anche l’aspetto relazionale e desiderano delle scuole immerse nel verde collegati con parchi e campi sportivi. Chiedono scuole molto sostenibili dal punto di vista ambientale con pannelli solari e pale eoliche. Delle scuole in cui poter crescere nel modo migliore, scuole che siano al centro della società, in cui poter fare attività anche al pomeriggio insieme alle famiglie”. È quanto ha affermato Roberto Benes, coordinatore nazionale di “Ora di Futuro” in occasione della presentazione dell’Osservatorio 2021 al Senato presso la Sala Capitolare di Palazzo della Minerva.

Oggi abbiamo ascoltato tante testimonianze di bambini che attraverso le mozioni presentate alla presidente del Senato Casellati hanno illustrato la loro idea di scuola. Sarà avviato un iter per riuscire a concretizzare alcune di queste idee?

“Mi auguro di sì. L’obiettivo del progetto era portare queste proposte all’attenzione della politica. So, ad esempio, che il Senato sta lavorando a un progetto di ampio respiro sull’alimentazione scolastica. In tale scenario vi sarà dunque la possibilità di veder realizzate le richieste dei bambini di avviare un progetto di educazione alimentare che parta dal coltivare un orto didattico. C’è, tuttavia, la necessità – come prevede peraltro l’articolo 12 della Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo del 1989 – di creare degli organi permanenti che permettano ai bambini di raccontarsi e di raccontare affinché la società possa ascoltare le loro idee sul futuro e su quello che vogliono nel presente”.