OPS UBI Banca, adesioni al 23/07/2020

(Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI Banca, ad un concambio di 1,7 azione Intesa per ogni azione UBI portata in adesione più un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro ad azione, risulta che oggi, 23 luglio 2020, sono state presentate 105.755.111 richieste di adesione.

Nella stessa giornata sono state revocate 25.010 adesioni pervenute alle condizioni precedenti.

Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 302.088.604 adesioni, pari al 26,406% dell’offerta.

L’offerta terminerà il 28 luglio 2020.