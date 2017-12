OPS Borgosesia, adesioni al 5 dicembre 2017

(Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio Volontaria (OPS) su azioni ordinarie e di risparmio Borgosesia (in liquidazione), promossa dalla società stessa mediante scambio con azioni emesse dalla controllata Kronos, risulta che oggi 5 dicembre sono state presentate 289.709 richieste in adesione per le azioni ordinarie e 200 per le risparmio.

Per le ordinarie, dall’inizio dell’offerta sono 20.918.400 le azioni richieste, pari all’86,94% dei titoli oggetto dell’offerta.

Per le risparmio dall’inizio dell’offerta sono 31.721 le azioni richieste, pari al 3,54% del totale.

L’operazione è partita il 13 novembre 2017.