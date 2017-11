OPS Borgosesia, adesioni al 23 novembre 2017

(Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio Volontaria (OPS) su azioni ordinarie e di risparmio Borgosesia (in liquidazione), promossa dalla società stessa mediante scambio con azioni emesse dalla controllata Kronos, risulta che oggi 23 novembre sono state presentate 4.297.446 richieste in adesione per le azioni ordinarie, mentre per quelle di risparmio sono state presentate richieste per 5000 titoli.

Per le ordinarie, dall’inizio dell’offerta sono 8.650.235 le azioni richieste, pari al 35,9534% dei titoli oggetto dell’offerta.

Per le risparmio dall’inizio dell’offerta sono 12.389 le azioni richieste, pari all’1,3852% del totale.

L’operazione è partita il 13 novembre 2017 e terminerà il prossimo 5 dicembre 2017.