Opere pubbliche, De Micheli: in 2020 valore bandi in crescita

(Teleborsa) – “C’è un dato molto importante per la nostra economia che dimostra che la ripresa è possibile per un nuovo sviluppo e per garantire lavoro di qualità. Come ha ricordato in Senato nel suo discorso il Presidente Giuseppe Conte, nel 2020 il valore dei bandi per la realizzazione delle opere pubbliche è cresciuto, nonostante la pandemia: dai 39,4 del 2019 a 43,3 miliardi di euro. Grazie alle misure di semplificazione e accelerazione adottate dal Governo. Così in un post su Facebook il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.



Il dato – prosegue – “viene dal Cresme, l’Osservatorio nazionale delle opere pubbliche, che spiega come la crescita (+10 %) sia dovuta soprattutto alle infrastrutture del trasporto, passate da 12,5 a 23,1 miliardi di valore, quasi il doppio dell’anno prima”.

Le opere pubbliche che migliorano i collegamenti sono “fondamentali nel nostro piano ItaliaVeloce, in particolare per colmare il divario con il Mezzogiorno e le aree interne del nostro Paese”, conclude De Micheli.