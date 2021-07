Operazione Risorgimento Digitale, TIM membro attivo della Digital Skills and Jobs Coalition Ue

editato in: da

(Teleborsa) – Attraverso l’Operazione Risorgimento Digitale Tim entra nella coalizione Ue per la diffusione delle competenze e occupazioni digitali. L’azienda italiana di telecomunicazioni ha, infatti, ottenuto il riconoscimento di membro attivo e pledger della Digital Skills and Jobs Coalition, l’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di ridurre il deficit delle digital skills in Europa.

La Digital Skills and Jobs Coalition – spiega Tim in una nota – promuove la collaborazione tra Stati membri, aziende, parti sociali, Ong e operatori del settore dell’istruzione e ha lo scopo di sostenere le competenze digitali a tutti i livelli, da quello basilare necessario a ogni cittadino europeo per svolgere un ruolo attivo nell’economia e nella società digitali a quello più elevato degli specialisti dell’ICT.



“Questo importante riconoscimento della Commissione Europea, – commenta la società – conferma ancora una volta l’impegno che Tim, attraverso Operazione Risorgimento Digitale, mette a disposizione del Paese per colmare il divario delle competenze digitali per cittadini, migranti, scuole, imprese e pubblica amministrazione”.