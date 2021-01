Operazione Risorgimento Digitale, SAP aderisce con una Master Class dedicata alle PMI

editato in: da

(Teleborsa) – Anche SAP Italia aderisce al programma “Operazione Risorgimento Digitale” promosso da TIM, grazie all’iniziativa “L’ERP intelligente per le PMI”, che di propone di contribuire alla trasformazione delle imprese italiane attraverso un uso esteso delle nuove tecnologie intelligenti e di promuovere una cultura digitale nel Paese.

Un’operazione nell’Operazione che vuole supportare gli obiettivi della campagna promossa da TIM, in collaborazione con istituzioni, aziende e società civile, per abbattere il digital divide culturale e accrescere le competenze del capitale umano. All’interno di Operazione Risorgimento Digitale, le Master Class, cicli di lezioni verticali completamente gratuiti su argomenti specifici e approfondimenti di esperti qualificati, rappresentano l’appuntamento centrale del programma di formazione al mondo digitale dedicato ai professionisti, imprenditori e Piccole e Medie Imprese.

“È un aspetto, quello della digitalizzazione, che non ammette più ritardi, e la situazione di emergenza che stiamo vivendo ha evidenziato che questa è un’esigenza improrogabile”, ha dichiarato Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato SAP Italia, aggiungendo “lavoreremo per aiutare le PMI italiane a conoscere e sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie per diventare organizzazioni intelligenti, competitive, e sostenibili e garantire una rapida ripartenza e crescita economica del nostro Paese”.

E così SAP con i 18 partner di SAP Business One e SAP Business ByDesign, hanno deciso di partecipare con una Master Class che si articola in quattro incontri e si focalizzerà su una specifica regione italiana, facendo leva proprio sulle competenze territoriali dei 18 partner SAP, responsabili per la gestione e l’erogazione dei contenuti. Ogni incontro sarà dedicato all’analisi di un tema specifico e vedrà la condivisione di storie e progetti di aziende italiane presenti in quella specifica regione per mostrare i vantaggi reali derivanti dall’adozione di una tecnologia Enterprise Resource Planning intelligente. Le prime Master Class partiranno il 25 gennaio.

