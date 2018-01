(Teleborsa) – Lo scorso 8 gennaio 2018, Quaestio Capital ha acquisito una quota azionaria in Openjobmetis del 13,689%, detenuta a titolo di gestione discrezionale del risparmio.

In precedenza, dal 3 dicembre 2015, la società di investimenti deteneva una partecipazione nell’agenzia per il lavoro, del 9%.

Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.