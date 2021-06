Openjobmetis, CdA approva fusione per incorporazione di Quanta

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Openjobmetis, agenzia per il lavoro quotata sul segmento STAR, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Openjobmetis S.p.A. della controllata al 100% Quanta S.p.A., acquisita il 26 maggio. Quanta nel 2020 ha consuntivato ricavi per un ammontare pari a circa 114 milioni di euro e ha circa 150 dipendenti.

La fusione permetterà di ottenere una razionalizzazione dei processi delle società coinvolte, la realizzazione di miglioramenti in termini di flessibilità gestionale, l’ottenimento di sinergie amministrative e societarie, e il realizzo di un’ottimizzazione del funzionamento dell’intera organizzazione aziendale, sottolinea una nota.