Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) – Partenza debole per la borsa di Wall Street dopo la seduta contrastata della vigilia. Gli investitori si muovono con cautela in attesa del meeting della Federal Reserve, in calendario la settimana prossima, da cui cercheranno indicazioni sulla tempistica del tapering,. La prudenza degli addetti ai lavori è dettata anche dalla elevata volatilità nel giorno ” quattro streghe“, in cui scadono contemporaneamente futures e opzioni su azioni e indici.

Sul fronte macroeconomico, la giornata è povera di grandi spunti. Tra poco è atteso soltanto il Consumer Survey Center dell’Università del Michigan che diffonderà i dati sulle condizioni finanziarie delle famiglie e il loro atteggiamento nei confronti dell’economia.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 34.749 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 rimane a 4.469 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,43%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,14%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia. Nel listino, i settori materiali (-0,73%) e informatica (-0,51%) sono tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike (+1,28%), Walt Disney (+1,00%), Procter & Gamble (+0,99%) e Travelers Company (+0,71%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck, che ottiene -1,31%.

DOW scende dell’1,13%.

Calo deciso per 3M, che segna un -1,03%.

Fiacca Cisco Systems, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Baidu (+2,17%), Ross Stores (+1,14%), American Airlines (+1,08%) e Tripadvisor (+0,90%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Stericycle, che continua la seduta con -1,42%.

Sotto pressione Qualcomm, con un forte ribasso dell’1,40%.

Soffre Applied Materials, che evidenzia una perdita dell’1,18%.

Preda dei venditori Moderna, con un decremento dell’1,15%.