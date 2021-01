Opening Bell stonata per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza all’insegna della cautela per la borsa di Wall Street, all’indomani dei record messi a segno in scia all’insediamento di Biden alla Casa Bianca. Dopo i festeggiamenti gli investitori sono tornati a fare i conti con le evoluzioni della pandemia, i ritardi di Pfizer nella consegna dei vaccini e l’aumento dei contagi nonostante le misure di lockdown in vari Paesi.

La giornata è ricca di dati macroeconomici e nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 31.208 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.850 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,12%); come pure, sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,06%).

In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto beni di consumo secondari. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-0,78%), utilities (-0,64%) e sanitario (-0,61%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Travelers Company (+4,05%), Apple (+1,83%), IBM (+1,16%) e United Health (+1,07%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Walgreens Boots Alliance, che ottiene -1,75%.

Si concentrano le vendite su Merck & Co, che soffre un calo dell’1,71%.

Vendite su Chevron, che registra un ribasso dell’1,64%.

Seduta negativa per American Express, che mostra una perdita dell’1,15%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Paccar (+3,62%), Bed Bath & Beyond (+2,28%), Apple (+1,83%) e Amazon (+1,67%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Citrix Systems, che continua la seduta con -1,83%.

Sotto pressione Regeneron Pharmaceuticals, che accusa un calo dell’1,74%.

Scivola Illumina, con un netto svantaggio dell’1,55%.

In rosso Intuitive Surgical, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,22%.