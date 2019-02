Opening Bell stonata per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza senza scosse per New York, nonostante segnali negativi registrati sui Future dei principali indici statunitensi.

Il dato sul Pil USA, salito del 2,6% nel quarto trimestre in linea con le attese degli analisti, seppur in frenata rispetto al trimestre precedente, ha controbilanciato la fumata nera del vertice di Hanoi tra il Presidente Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

A tal proposito il governo USA ha dichiarato che l’oggetto della discordia, nel tentativo di accordo con il leader nordcoreano, è stato il rifiuto da parte del Tycoon della richiesta di rimozione delle sanzioni e che non sono previsti nel breve periodo ulteriori incontri in agenda.

In particolare a Wall Street, in questa seduta dagli input contrastanti, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.987,45 punti così come resta piatto lo S&P-500, con quotazioni che si posizionano a 2.792,38 punti. Sotto la parità invece il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,23% e sui livelli della vigilia lo S&P 100 (-0,09%).

Scivolano sul listino americano tutti i comparti dello S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel settore dei beni di consumo secondari, che riporta una flessione di -0,57%.

Tra i protagonisti positivi del Dow Jones, Boeing (+0,75%), Coca Cola (+0,71%) e Verizon Communication (+0,55%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Dowdupont, che continua la seduta con -1,41%.

Deludente Intel, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia e fiacca apre le contrattazioni Caterpillar, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, si aggiudicano i primi posti in classifica Monster Beverage (+10,59%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+8,05%), Biomarin Pharmaceutical (+1,74%) e Regeneron Pharmaceuticals (+1,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Celgene, che prosegue le contrattazioni a -7,87%.

Vendite a piene mani anche su Booking Holdings, che soffre un decremento del 7,77%, Micron Technology, che registra un ribasso del 3,03% e Cerner, che lascia sul tappeto una perdita del 2,46%.