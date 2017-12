Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) – Partenza debole per la borsa di Wall Street dopo la corsa della vigilia innescata dal via libera alla riforma fiscale di Trump. Dopo l’ok del Senato nel fine settimana, le discussioni tra le due camere per l’approvazione definitiva dei tagli fiscali dovrebbero iniziare la prossima settimana.

Dal fronte macro sono previsti alcuni aggiornamenti: prima dell’avvio è stato pubblicato il dato sulla bilancia commerciale, mentre tra poco è atteso l’ISM non manifatturiero.



Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones, avanza a 24.345,05 punti, mentre, al contrario, lo S&P-500, rimane a 2.637,57 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,39%); consolida i livelli della vigilia lo S&P 100 (-0,04%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Il settore Information Technology, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, McDonald’s (+1,77%), United Technologies (+1,13%), Dowdupont (+0,94%) e Nike (+0,90%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple, che continua la seduta con -0,52%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, O’Reilly Automotive (+3,04%), Ebay (+1,57%), Liberty Interactive (+1,50%) e Incyte (+1,44%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netease, che prosegue le contrattazioni a -2,54%.

Seduta drammatica per Nvidia, che crolla del 2,12%.

Scivola Skyworks Solutions, con un netto svantaggio dell’1,88%.

In rosso Baidu, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,55%.