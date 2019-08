Opening bell stonata a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino USA, che già in avvio scambia con una pesante flessione dell’1,59% sulle preoccupazioni per la guerra commerciale e valutaria con la Cina. Si muove in retromarcia l’S&P-500, che scivola a 2.841,54 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-1,31%), come l’S&P 100 (-1,5%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Nel listino, i settori finanziario (-2,39%), energia (-2,06%) e telecomunicazioni (-1,99%) sono tra i più venduti.

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

I più forti ribassi si verificano su Walt Disney, che avvia la seduta con un -6,62% dopo la trimestrale.

Sessione nera per JP Morgan, che lascia sul tappeto una perdita del 3,12%.

In caduta libera Goldman Sachs, che affonda del 2,84%.

Pesante IBM, che segna una discesa di ben -2,83 punti percentuali.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Idexx Laboratories (+3,96%) e Microchip Technology (+1,64%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Wynn Resorts, che prosegue le contrattazioni a -4,81%.

Seduta drammatica per Netflix, che crolla del 3,69%.

Sensibili perdite per Mylan, in calo del 3,52%.

In apnea Ctrip.Com International Spon Each Rep, che arretra del 3,27%.