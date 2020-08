Opening Bell, partenza solida per la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima partenza per Wall Street, che sceglie l’ottimismo, nonostante i continui cambi di clima registrati negli ultimi giorni, in risposta all’evoluzione delle trattative sul pacchetto di aiuti all’economia in corso al Congresso USA.

Bene il dato dell’inflazione, che sembra confermare la ripresa in atto, mentre si attendono più tardi io dati settimanali delle scorte di greggio.

A New York, l’indice Dow Jones mostra una plusvalenza dello 0,84%; sulla stessa linea l’S&P-500, che sale a 3.362 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,14%); in denaro l’S&P 100 (+0,91%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario (+1,32%), telecomunicazioni (+1,23%) e materie prime (+0,89%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+2,03%), JP Morgan (+1,76%), Walgreens Boots Alliance (+1,43%) e United Health (+1,30%).

Fra i peggiori di oggi Boeing, che continua la seduta con -1,02%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Tesla Motors (+4,99%), Liberty Global (+3,49%), Liberty Global (+3,45%) e Netflix (+2,27%).

Le più forti vendite su Wynn Resorts, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.

Vendite su Henry Schein, che soffre un calo dell’1,64%.

Discesa modesta per Bed Bath & Beyond, che cede lo 0,92%.

Pensosa Seagate Technology, con un calo frazionale dello 0,74%.