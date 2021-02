Open RAN, TIM: intesa con operatori big UE

editato in: da

(Teleborsa) – TIM ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Deutsche Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A. e Vodafone Group Plc per promuovere la tecnologia Open Radio Access Network (Open RAN) a favore dell’implementazione delle reti mobili di nuova generazione ed a beneficio dei consumatori e delle imprese.

“L’impegno di TIM per la creazione di un ecosistema su O-RAN – dichiara Michele Gamberini, Chief Technology and Information Officer di TIM – oltre a rafforzare le aziende italiane già impegnate nello sviluppo di soluzioni per le reti mobili di nuova generazione, rappresenta una concreta opportunità per garantire al nostro Paese un ruolo di primo piano come fornitore di tecnologie per la trasformazione digitale su scala europea. Aderendo al MoU con altri Operatori, TIM ribadisce il suo impegno a contribuire allo sviluppo della tecnologia O-RAN in Europa”.

Il Gruppo – si legge nella nota ufficiale – “rafforza così il suo impegno nello sviluppo di soluzioni innovative per la rete ultrabroadband mobile che, sfruttando architetture virtualizzate aperte, abilita una comunicazione sempre più agile, flessibile, sicura e funzionale alla diffusione dei servizi digitali 5G”.

Lo sviluppo di soluzioni Open RAN aumenterà le opzioni disponibili permettendo agli operatori di rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza, migliorare le prestazioni della rete e ottimizzare i costi, con l’obiettivo di fornire servizi digitali sempre più evoluti, come quelli legati alle nuove soluzioni per l’Industry 4.0.

L’iniziativa – conclude la nota – “darà un forte impulso all’introduzione di nuove funzionalità della rete mobile a larga banda, in particolare a quella 5G, favorendone così una diffusione capillare in misura sempre crescente e migliorandone la gestione”.

(Foto: © gonewiththewind/123RF)