Open Fiber, Starace: “Avanti con il progetto ma non ha senso acquistare la rete”

(Teleborsa) – Francesco Starace torna a parlare dei possibili legami futuri tra Open Fiber e TIM rigettando però l’ipotesi di un possibile acquisto della rete di Telecom Italia.

“Non c’e’ interesse all’acquisto della rete perché non ha proprio senso industriale” ha affermato, in un’intervista all’Economia del Corriere, L’Amministratore Delegato di Enel che con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) controlla Open Fiber.

“Una cosa è il dialogo” con TIM “e un’altra l’acquisto”, ha spiegato Starace, “ho sempre detto, dal giorno in cui ho avuto questa idea, facciamo l’infrastruttura e facciamola usare a chi ne ha bisogno. E chi ne ha bisogno più di tutti è l’operatore più importante. Oggi la situazione è ancora quella, non c’è interesse all’acquisto della rete, perché non ha senso proprio industrialmente”.

“Se qualcuno realizza un’infrastruttura pura in fibra che arriva dentro le case – ha proseguito – perché dovrebbe possedere anche un’infrastruttura parallela in rame che fa un altro mestiere?”.

Alle speculazioni secondo cui un accordo con TIM potrebbe essere per Enel l’occasione per tirarsi indietro dal progetto Open Fiber, Starace ha risposto: “non è vero che vogliamo tirarci indietro anzi: in America Latina ci stanno chiamando per fare la stessa cosa. E fa parte del nostro piano industriale”.