Open Fiber estende la banda ultralarga a Schio e Thiene

(Teleborsa) – La banda ultra larga di Open Fiber avanza in provincia di Vicenza, collegando Schio e Thiene con la connessione internet veloce fino a casa ad 1 Gigabit al secondo (FTTH – Fiber To The Home) ed aprendo la vendibilità del servizio per oltre 9mila unità immobiliari. L’azienda guidata da Elisabetta Ripa ha infatti collegato 7mila abitazioni a Schio e circa 2mila unità a Thiene, offrendo a migliaia di famiglie la possibilità di navigare sul web in alta velocità.

Open Fiber ha pianificato investimento totale di 8 milioni di euro per le due città: 5 milioni per cablare 14mila unità immobiliari di Schio e 3 milioni per 9mila case e uffici a Thiene.

“Il piano di sviluppo dell’opera prevede, nei due centri urbani, la posa di un’infrastruttura in fibra ottica pari a 180 chilometri nella città di Schio e 108 chilometri nel territorio di Thiene, con un riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto interrati, superiore all’80%”, ha spiegato Paolo Giardini, Field Manager Open Fiber di Schio e Thiene.

“Finalmente sono operative le prime attivazioni dirette in fibra derivanti da questo importante progetto”, ha dichiarato soddisfatto il sindaco di Schio, Valter Orsi, sottolineando che i lavori “proseguiranno nel prossimo periodo per rendere complete le infrastrutture nei quartieri ancora ad oggi non serviti”.

“Thiene si proietta nel futuro”, ha affermato l’Assessore ai lavori pubblici, Andrea Zorzan, ricordando l’importanza di “una buona connettività per garantire lavoro e studio adeguati”.

Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza l’infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori partner, che commercializzano il servizio di internet ad alta velocità. L’obiettivo è realizzare una infrastruttura a banda ultra larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca la competitività del sistema Paese e renda disponibili servizi innovativi (IoT, telemedicina, smart working, dad e servizi della PA).