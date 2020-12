Open Fiber, dorsale fibra ottica a nuovo record di 800 Gbps

editato in: da

(Teleborsa) – ZION, la dorsale in fibra ottica di Open Fiber, ha raggiunto gli 800 Gigabit per secondo (Gbps) per canale ottico. Il risultato registrato sul backbone nazionale segna un nuovo record dell’azienda che ha raggiunto per prima in Italia tale velocità.

Questo traguardo, che si aggiunge a quello registrato lo scorso anno sui 600 Gbps, permette alla rete di trasporto ottica di Open Fiber di scalare la capacità fino a 48 Terabit per singola fibra, che è il valore più alto dell’industry mondiale.

L’infrastruttura di Open Fiber – sottolinea la società controllata da Enel e CDP, si conferma la più avanzata, in grado di crescere ed evolvere rapidamente supportando tutti i servizi innovativi previsti sul mercato.

I volumi e le velocità del traffico broadband fisso sono destinati a crescere fortemente nei prossimi anni, anche per la quota del traffico video (SD, HD e 4K) che è già superiore al 60%. Incrementi che la rete di Open Fiber sarà in grado di fronteggiare agilmente grazie alla capacità dell’accesso in fibra Gpon e del suo backbone.