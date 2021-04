Open Fiber, cablate le prime 2mila unità immobiliari a Imperia

editato in: da

(Teleborsa) – Open Fiber ha annunciato che anche la città di Imperia è stata raggiunta dalla fibra ottica. La società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio di oltre 2.000 unità immobiliari del quartiere di Oneglia, che possono così usufruire di tutti i servizi innovativi disponibili sul mercato, sfruttando l’elevata velocità e la bassa latenza della banda ultra larga. I cittadini possono quindi già rivolgersi a uno degli operatori partner di Open Fiber per navigare sul web con una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo in modalità FTTH (Fiber to the home), ovvero con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle abitazioni, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici.

L’investimento a carico di Open Fiber nella città di Imperia ammonta a 5 milioni di euro: verrà posata una rete a banda ultra larga di circa 70 chilometri. Il progetto, intanto, prosegue: sono già state avviate le attività di cablaggio anche della sponda destra del torrente Impero, in particolare in Via Argine Destro, Via Sant’Agata e Via Trento, e si prevede di terminare il piano di sviluppo della città entro il 2022.

“La disponibilità di un’infrastruttura a banda ultra larga sul territorio comunale – ha spiegato Antonio Chiesa, Regional Manager di Open Fiber – migliorerà la vita di tutti i cittadini, che grazie all’utilizzo di una connessione in fibra ottica fino a casa potranno accedere in modo ultraveloce e garantito a servizi digitali diventati, oramai non solo in questo periodo di pandemia globale, assolutamente necessari nella vita quotidiana di ogni singolo individuo. Ringrazio l’Amministrazione comunale, la cui collaborazione è un fattore fondamentale per la buona riuscita del progetto di cablaggio della città e il rispetto delle tempistiche concordate”.