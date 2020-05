Open Arms, Giunta vota no a processo Salvini

editato in: da

(Teleborsa) – Niente processo per Matteo Salvini sul caso Open Arms. Lo ha deciso la Giunta per le immunità del Senato che ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per l’ex ministro leghista.

13 i voti a favore della relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri, 3 senatori che si sono astenuti, tutti di Italia Viva dell’ex premier Matteo Renzi, e 7 i contrari. Tra i voti a favore anche quello di Alessandra Riccardi (M5S) che ha votato in dissenso dal gruppo.

Salvini era stato accusato dal tribunale di Palermo di sequestro di persona e di rifiuto di atti di ufficio per la vicenda dei 150 migranti bloccati sulla nave della ong spagnola, prima dello sbarco a Lampedusa, ad agosto 2019.