Open Arms, al riparo ma ancora senza permesso sbarco

editato in: da

(Teleborsa) – “Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo”. Lo scrive in un tweet Open Arms poco dopo le 07,00 di oggi giovedì 15 agosto sottolineando di essere arrivata in acque italiane. “Non abbiamo permesso per entrare in porto”, precisa la Ong.

Il vice Premier, Ministro dell’Interno e leader leghista Matteo Salvini dice infatti di nuovo NO allo sbarco nonostante la pronuncia del TAR del Lazio e la richiesta del Premier Giuseppe Conte di permettere lo sbarco almeno dei minori. A bordo di Open arms ci sono 147 persone in mare ormai da 2 settimane. La Ministra della Difesa trenta non ha firmato il nuovo divieto. La crisi in queste ore si sposta così sul fronte migranti.