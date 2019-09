Opec riduce le previsioni sulla domanda di greggio per il 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Nel rapporto mensile sul mercato del petrolio pubblicato dall’Opec, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio ha ridotto le sue previsioni per la crescita della domanda globale di greggio del prossimo anno di 60.000 barili al giorno (bpd) a 1,08 mpd e ha indicato che il mercato sarebbe in eccedenza.

Ad agosto il paniere di riferimento OPEC (ORB) è diminuito di 5,09 dollari, ovvero del 7,9%, a una media di 59,62 dollari al barile. Anche i prezzi dei futures sul greggio sono scesi rispetto al mese precedente. ICE Brent è calato di 4,71 dollari, ovvero del 7,3%, a una media di 59,50 dollari a barile nel mese di riferimento mentre il WTI NYMEX ha visto una riduzione di 2,70 dollari, o 4,7%, a una media di 54,84 dollari a barili.

Da inizio anno, la contrazione dell’ICE Brent è stata di 6,94 dollari , ovvero del 9,6% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una media di 65,05 dollari a barile, mentre il WTI di NYMEX è diminuito di 9,31 dollari, o del 14,%, a una media di 57,12 dollari a barile nello stesso periodo.

Le previsioni di crescita economica globale sono state riviste al 3,0% per il 2019 e al 3,1% per il 2020, rispetto alle previsioni del 3,1% e 3,2%, palesate nella relazione del mese precedente. La variazione è stata innescata da diversi fattori tra cui il rallentamento in corso subito negli Stati Uniti e nella zona euro, dalla crescita del primo semestre di quest’anno in India inferiore alle attese, dall’aumento delle emissioni di debito sovrano in Argentina e dal proseguimento della disputa commerciale USA-Cina.

Nel dettaglio per quanto riguarda i singoli Paesi, la crescita economica degli Stati Uniti è stata rivista al 2,3% per il 2019 e all’1,9% per il 2020. Le previsioni per la crescita della zona euro nel 2019 rimangono all’1,2%, mentre il 2020 è stato rivisto all’1,1%. Lo sviluppo del 2019 in Giappone è stato rivisto fino allo 0,9% a causa di un primo semestre più forte del previsto, sebbene ci sia stata una revisione al ribasso allo 0,3% nel 2020. Per quanto riguarda la Cina, per quest’anno rimangono al 6,2% e dovrebbero rallentare al 5,9% nel 2020 mentre quelle dell’India sono state riviste al 6,1% per il 2019 e al 6,7% per il 2020. Le previsioni di crescita per il 2019 in Brasile sono state riviste allo 0,8%, ma si prevede che raggiungeranno l’1,4% nel 2020. Dopo un aumento contenuto del 1 ° trimestre 19, infine, le previsioni di crescita della Russia per il 2019 sono state riviste all’1,1% e previsto l’1,2% nel 2020.