OPAS UBI Banca, adesioni al 29/07/2020

(Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI Banca, ad un concambio di 1,7 azione Intesa per ogni azione UBI portata in adesione più un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro ad azione, risulta che oggi, 29 luglio 2020, sono state presentate 43.137.229 richieste di adesione.

Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 865.764.708 adesioni, pari al 75,679% dell’offerta.

Si ricorda che le azioni ordinarie Ubi Banca acquistate sul mercato nei giorni 29 e 30 luglio 2020 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.