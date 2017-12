OPA Mediacontech, pagamento corrispettivo ulteriore delta

(Teleborsa) – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, promossa da Europa Investimenti Special Situations, sulla totalità delle azioni di Mediacontech, Europa Investimenti fa sapere che sarà riconosciuto, a ciascuno degli aderenti, in aggiunta al corrispettivo base, un importo, a titolo di corrispettivo ulteriore delta, pari a 0,214595 euro per ciascuna delle azioni portate in adesione.

Europa Investimenti provvederà a pagare il corrispettivo entro il 17 gennaio 2018.