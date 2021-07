OPA GrandVision, EssilorLuxottica: entro 23 settembre prospetto ad AFM Olanda

editato in: da

(Teleborsa) – EssilorLuxottica conferma gli opportuni avanzamenti nella preparazione dell’Offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) avente ad oggetto la totalità delle azioni di GrandVision rimanenti in circolazione ad un prezzo di offerta di 28,42 euro per azione. Il Gruppo fa sapere che “sottoporrà a revisione e approvazione il documento di offerta all’Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) entro e non oltre il 23 settembre 2021, data ultima per la presentazione del documento di offerta per l’approvazione da parte dell’AFM ai sensi della legge olandese”.

EssilorLuxottica ribadisce di essere “in grado di adempiere ai propri obblighi di copertura finanziaria dell’Offerta” e che “intende coprire l’esborso finanziario dell’Offerta attraverso fondi già disponibili”. EssilorLuxottica ha altresì la facoltà di utilizzare linee di credito attualmente esistenti per finanziare le generali finalità aziendali.

Come è noto lo scorso 1° luglio 2021 EssilorLuxottica ha annunciato l’acquisizione della partecipazione di HAL in GrandVision e il lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) avente ad oggetto la totalità delle azioni di GrandVision rimanenti in circolazione.