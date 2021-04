OPA Creval, Dumont invita Credit Agricole ad alzare il prezzo

editato in: da

(Teleborsa) – L’imprenditore francese Denis Dumont, che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del Creval, esce allo scoperto sull’OPA promossa da Credit Agricole, invitando la banca francese ad aumentare il prezzo dell’offerta.

Dgfd sottolinea in una nota che, in caso di mancata revisione e di fallimento dell’operazione, non esclude di “intraprendere tutte le più opportune azioni finalizzate a dare stabilità all’azionariato e a sostenere l’indipendenza assoluta di Creval, oggi più che mai una public company, e consentirle di cogliere, senza ostacoli, nuove ed ulteriori opportunità di crescita, a beneficio di tutti i dipendenti, i clienti, gli azionisti ed i territori dove opera”.

“Creval è oggi una banca trasformata, tra le più solide in Europa, con una qualità del credito ottimale e un core business fortemente migliorato e più profittevole – viene sottolineato – In sintesi, una banca pronta a nuove sfide ed il cui valore non solo economico ha attratto il fortissimo interesse del terzo gruppo bancario europeo”.

L’azionista transalpino ha anche ribadito il proprio apprezzamento per il management dell’istituto lombardo, che ha ricandidato in vista dell’assemblea della prossima settimana, evidenziando che “ha creato e continua a creare valore per tutti gli stakeholder”.