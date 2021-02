OPA Creval, Credit Agricole: Governo non eserciterà golden power

editato in: da

(Teleborsa) – Credit Agricole Italia ha annunciato che il governo le ha comunicato oggi che non eserciterà il golden power sull’OPA lanciata dalla banca francese sul Credito Valtellinese.

“L’offerente – si legge in una nota – rende noto che in data odierna la presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha comunicato all’Offerente la decisione del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 di accogliere la proposta, formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze quale Amministrazione responsabile dell’istruttoria lo scorso 5 febbraio, di non esercitare i poteri speciali previsti dalla disciplina golden power con riferimento alla operazione di concentrazione fra i gruppi bancari dell’Offerente e del CreVal”.

La condizione sospensiva all’offerta pubblica di acquisto sulle azioni CreVal indicata al paragrafo 3.5 del comunicato pubblicato lo scorso 23 novembre 2020 ai sensi dell’art. 102, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la c.d. “Condizione Golden Power”) si è’ avverata e procede, quindi, positivamente il percorso autorizzativo dell’operazione” conclude la nota.