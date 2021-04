OPA Creval, adesioni al 91%. Superate soglie per assemblea e delisting

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 23 aprile 2021, ultimo giorno utile per l’adesione, sono state presentate 28.423.399 richieste di adesione, che portano complessivamente a 62.231.319 le richieste di adesioni, pari al 90,94% dell’offerta.

Tale quota sale al 91,17% se si aggiunge quanto acquistato ai blocchi. La Banque Verte supera non solo la soglia del 66,7%, necessaria per avere le leve dell’assemblea straordinaria, sia anche quella del 90% per il delisting del titolo.

Il gruppo francese ha messo sul tavolo 12,5 euro per azione contanti per aggiudicarsi l’istituto lombardo.