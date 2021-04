OPA Creval, adesioni al 22,6% a un giorno dalla fine

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 20 aprile 2021, sono state presentate 3.657.778 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 15.488.834 le richieste di adesioni, pari al 22,64% dell’offerta.

L’offerta, iniziata il 30 marzo 2021, terminerà domani, 21 aprile 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Creval acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprile 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Il prezzo dell’OPA è stato ritoccato fino a 12,5 euro qualora l’offerta raccolga più del 90% delle adesioni, mentre in caso contrario il valore rivisto è di 12,2 euro rispetto ai 10,5 euro iniziali. Stamattina Credit Agricole Italia ha ribadito che l’offerta è finale e definitiva, in risposta al CdA di Creval, il quale ieri ha affermato che l’offerta non riconosce “ancora in maniera adeguata il valore della banca”.