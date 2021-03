OPA CFT, risultati finali. Delisting il 22 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – ATS Automation Holdings Italy, società interamente e indirettamente controllata da ATS Automation Tooling Systems, con riferimento all’OPA volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie, speciali e a voto plurimo di CFT, a un corrispettivo pari a 4,6 euro per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta, rende noto che sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta – risultano portate in adesione all’offerta durante il periodo di adesione: n. 14.864.713 azioni ordinarie, pari al 92,75167% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie; n. 3.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 100% del capitale sociale rappresentato da Azioni a Voto Plurimo; n. 130.668 Azioni Speciali, pari al 98,00051% del capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali.

Pertanto, le azioni portate in adesione all’Offerta rappresentano il 93,92313% del capitale sociale di CFT, per un controvalore complessivo pari a Euro 82.778.752,60.



Il quantitativo complessivo di azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione risulta invariato rispetto ai risultati provvisori comunicati dall’Offerente in data 12 marzo 2021.

Come comunicato in data 15 marzo 2021, 16 marzo 2021 e 17 marzo 2021, l’Offerente ha effettuato operazioni di acquisto al di fuori dell’Offerta, aventi ad oggetto n. 454.683 Azioni Ordinarie dell’Emittente a prezzi unitari inferiori a 4,6 euro.

Essendo verificatesi tutte le Condizioni dell’Offerta – si legge in una nota – l’Offerente acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta per un corrispettivo per ogni azione pari a 4,6 euro.

Alla luce dei risultati dell’Offerta comunicati in data 12 marzo 2021, Borsa Italiana ha disposto che le Azioni Ordinarie e i Warrant di CFT saranno revocati dalle negoziazioni dal 22 marzo 2021.

