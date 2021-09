OPA Cerved, i risultati definitivi: Castor Bidco all’80%

editato in: da

(Teleborsa) – Castor Bidco ha comunicato i risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto volontaria su massime 195.274.979 di azioni ordinarie di Cerved Group, società quotata sull’MTA e attiva nel campo dei servizi e delle informazioni finanziarie. Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall’intermediario Intesa Sanpaolo, al termine del Periodo di Adesione sono state portate in adesione all’offerta 154.073.094 azioni, pari al 78,9% del capitale sociale dell’emittente e delle azioni oggetto dell’offerta. Castor Bidco ha acquistato ieri sul mercato 812.538 azioni Cerved, pari allo 0,4161% del capitale a un prezzo medio ponderato di 10,2 euro.

Unitamente agli acquisti già resi noti al mercato, Castor Bidco ha acquistato al di fuori dell’offerta complessive 2.081.606 azioni, pari all’1,1% del capitale di Cerved a prezzi mai superiori a 10,2 euro, con un prezzo medio ponderato di 10,1925 euro. Castor Bidco sarà quindi titolare di complessive 156.154.700 azioni Cerved, pari al 80% del capitale.



“Alla luce dei risultati definitivi dell’offerta, risulta avverata la Condizione Soglia, relativa al raggiungimento da parte dell’offerente, all’esito dell’offerta, di una partecipazione diretta e/o indiretta almeno pari al 66,67% del capitale sociale dell’emittente che consente all’offerente di disporre di diritti di voto sufficienti per approvare la delibera di fusione funzionale al delisting“, sottolinea Castor Bidco.

La soglia del 90% del capitale sociale dell’emittente non è stata superata e pertanto il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie dell’emittente portate in adesione all’offerta è pari a 10,2 euro per azione e sarà pagato agli aderenti all’offerta in data 16 settembre 2021. Infine, l’offerente comunica che non si sono verificati i presupposti per l’esercizio dell’obbligo di acquisto.