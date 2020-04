ONU e OMS lanciano iniziativa comune per vaccino anti-Coronavirus

editato in: da

(Teleborsa) – Una “collaborazione storica” per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione equa del vaccino e delle terapie contro il Coronavirus. È l’iniziativa lanciata oggi dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il presidente francese Emmanuel Macron.

“Sono particolarmente grato al presidente Emmanuel Macron, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e a Bill e Melinda Gates per la loro leadership e il loro sostegno”, ha detto il direttore generale dell’Oms ringraziando anche gli altri leader mondiali che hanno dato il loro appoggio all’iniziativa. Presente in collegamento streaming anche Ursula Von der Leyen che ha ribadito che “l’Ue userà tutti i mezzi a sua disposizione, perché uniti faremo la storia con una risposta globale di fronte ad una pandemia globale”.

In videocollegamento anche il Primo Ministro, Giuseppe Conte: “l’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini”.