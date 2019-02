Online Milan Airports, nuovo portale di SEA

editato in: da

(Teleborsa) – È online il nuovo portale http://www.milanairports.com di SEA, la società di gestione degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. “Milan Airports” inaugura uno spazio che racchiude, oltre ai siti dei due scali, le sezioni dedicate al cargo, ai voli privati e il sito corporate.

Il nuovo portale milanairports.com, che nasce per essere fruibile pienamente in mobilità su ogni tipologia di device, si caratterizza per la grafica completamente rinnovata, in sintonia con la rappresentazione digitale degli aeroporti milanesi, e racchiude, oltre alle informazioni in tempo reale sullo stati dei voli e dei servizi ai passeggeri, sezioni dedicate alle attività cargo, ai voli privati e al corporate. In aggiunta, una sezione concepita come vera e proprio guida a “Milano e dintorni”, particolarmente utile per chi arriva, con descrizioni e suggerimenti sulle destinazioni in Lombardia raggiungibili dagli aeroporti milanesi. Analogamente, i passeggeri in partenza, potranno consultare lo spazio riservato alle informazioni sulle destinazioni servite dai due scali milanesi.

Il portale consente di accedere al chatBOT ufficiale degli aeroporti. Al nuovo portale degli Aeroporti di Milano è collegata la App ufficiale Milan Airports, disponibile per tutti i dispositivi Apple e Android, compresi gli smartwatch di entrambi i sistemi operativi, in tre lingue: italiano, inglese e cinese.