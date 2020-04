Online la piattaforma E-learn di Enea per ragazzi sul mondo dell’energia

editato in: da

(Teleborsa) – Efficienza e risparmio energetico, innovazione, sostenibilità, economia circolare ed energia rinnovabile. Sono i temi scelti da Enea per la sua piattaforma di e-Learn dedicata alla didattica online per i ragazzi dai 7 ai 19 anni e il mondo della scuola nell’ambito dell’iniziativa di formazione avviata da tutti gli enti di ricerca e coordinata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

A disposizione dei ragazzi più grandi ci saranno video lezioni e un viaggio in 10 puntate con esperti e giornalisti alla scoperta delle eccellenze Italiane in questi campi. Le prime saranno incentrate sulle diverse tematiche dell’efficienza energetica durano 20 minuti ciascuna e sono realizzate da esperti del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA. Dal 7 aprile, invece, ogni martedì e giovedì dalle 11 alle 11.45, sulla pagina Facebook dell’ENEA andrà in onda una puntata di Italia in classe A – La serie il primo info-reality sull’efficienza energetica realizzato per la campagna di informazione e formazione “Italia in classe A” promossa in collaborazione con il MiSE.

Pronta anche una piattaforma digitale dedicata ai più piccoli – KDZENERGY – con quiz e giochi alla scoperta del mondo dell’energia. Sulla home page del sito, i giovani internauti saranno accolti da “E-Prof”, un avatar che dà informazioni, spunti e suggerimenti su come usare l’energia in modo intelligente, senza sprecarla. Fruibile autonomamente dagli studenti, KDZENERGY potrà essere utilizzato anche dagli insegnanti come strumento didattico: il tempo necessario per l’esplorazione è di 40 minuti mentre quello per il percorso didattico consta di 6-8 ore, in base al grado della scuola e all’attività laboratoriale selezionata.

