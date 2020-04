Online il tutorial di Acquirente Unico, una guida su offerte luce e gas per consumatori

editato in: da

(Teleborsa) – Milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. È una situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale Offerte.

Il Portale Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA, ed ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, spiega in una nota , che con questa nuova iniziativa intende supportare il consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta.

(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)