Online il nuovo sito web di Albastar

(Teleborsa) – Da oggi è online il nuovo sito della compagnia aerea privata spagnola Albastar. Completamente ridisegnato nel layout, ottimizzato per una visione perfetta da qualunque dispositivo, il nuovo sito web di Albastar cerca di avvicinarsi il più possibile alle esigenze dell’utente, rispettandone i desideri in fatto di usabilità: design accattivante, navigazione facile e intuitiva, completezza di contenuti e tutte le informazioni utili per organizzare il volo (anche in presenza di passeggeri con necessità speciali, bambini, animali ma anche per tour operator, aziende o associazioni che desiderano personalizzare totalmente il viaggio), dalla prenotazione del proprio posto a bordo fino all’assistenza post flight, totalmente gestibile online.

Ai contenuti testuali sono abbinati gli elementi fotografici di grande impatto che veicolano in modo immediato tutta la filosofia della compagnia aerea, punto di riferimento in Europa per il turismo religioso. Il nuovo sito web di Albastar è totalmente integrato con i social network, attraverso i quali è possibile arricchire la propria esperienza di navigazione e dispone di un assistente virtuale in grado di rispondere alle principali domande dei passeggeri.