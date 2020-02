Onesti (AdP): “Adesione al Global Compact importante per la crescita”

editato in: da

(Teleborsa) – Primo bilancio per l’adesione di Aeroporti di Puglia al Global Compact delle Nazioni Unite – la più autorevole iniziativa internazionale sulla sostenibilità, con oltre 12.000 organizzazioni partecipanti in più di 160 Paesi.

“L’adesione volontaria ai principi fondamentali del Global Compact, come prima società di gestione aeroportuale italiana e tra le prime al mondo è stata una tappa importante del nostro complessivo percorso di crescita“, ha ricordato il presidente AdP Tiziano Onesti.

“Siamo convinti che un comportamento socialmente responsabile, pienamente orientato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, costituisca un valore imprescindibile per la nostra azienda“, ha aggiunto Onesti che ha sottolineato l’impegno della società aeroportuale nel perseguire i dieci principi fondamentali del Global Compact su diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta contro la corruzione.

“Siamo convinti che il senso di responsabilità di un’impresa possa andare ben oltre l’esatto adempimento amministrativo o le mere erogazioni disconnesse dall’attività produttiva“, ha sottolineato il presidente AdP che ha invitato “le aziende che operano in ambito pubblico o che sono impegnate a gestire servizi e infrastrutture a favore di una comunità e di un territorio, a superare l’angusta

visione della tradizionale equazione del reddito e del capitale”.

Tre infine le iniziative messe in campo da AdP per il 2020: l‘eliminazione totale all’interno dei punti vendita aeroportuali dei bicchieri, bottiglie, piatti, contenitori, di plastica, con sostituzione di prodotti biodegradabili; la pianificazione di attività specifiche e idonee ad attivare il processo di riciclaggio dei rifiuti (compostaggio) e il conseguente ottenimento di compost; l’installazione in aeroporto di fontanine storiche dell’Acquedotto Pugliese al servizio dell’utenza e quale elemento simbolico di sensibilizzazione al corretto consumo dell’acqua.

“Vogliamo assumerci la piena responsabilità della conservazione di quei fattori produttivi che potremmo definire sociali e comuni e partecipare attivamente al processo di creazione e distribuzione della ricchezza, favorendo l’inclusione e la riduzione delle disuguaglianze sociali. Aeroporti di Puglia vuole essere un vero attore sociale“, ha concluso Onesti.