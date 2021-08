OMS, indagine su fuga virus da laboratorio: appello a tutti i Paesi

editato in: da

(Teleborsa) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sottolineato che servono “tutti i dati” sul Covid per indagare sull’ipotesi di una fuga di laboratorio in Cina, esortando tutti i Paesi “compresa la Cina” a condividere le informazioni sui primi casi.

“Condividere i dati e consentire il riesame dei campioni (…) non è altro che ciò che invitiamo tutti i Paesi, compresa la Cina, a sostenere, in modo da poter andare avanti nello studio delle origini (della pandemia) in modo rapido ed efficiente”, ha dichiarato l’agenzia in una nota.

“Per affrontare l'”ipotesi del laboratorio”, è importante avere accesso a tutti i dati”.