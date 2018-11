editato in: da

(Teleborsa) – Il giorno dopo la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi del 2018, la società Omniaholding, ha acquistato 650.000 azioni Piaggio in dieci giornate differenti.

Gli acquisti sono stati effettuati tra il 24 ottobre e il 22 novembre, a un prezzo medio di 1,7943 euro per azione, per un controvalore di 1.166.320 euro.

Nel frattempo, a Piazza Affari, punta con decisione al rialzo la performance di Piaggio, con una variazione percentuale dell’1,74%.