Omaggio di BPER Banca alla città dell’Aquila con un concerto sulla scalinata di San Bernardino

editato in: da

(Teleborsa) – BPER Banca ha deciso di omaggiare la città dell’Aquila con un concerto-evento in occasione del ritorno della Banca in centro storico. Sul palco allestito ai piedi della scalinata di San Bernardino, giovedì 29 luglio alle 21,30, si esibirà la “Ensemble Symphony Orchestra”, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, in “The legend: tribute to Morricone”. “Sulle ali dell’Aquila….” è il titolo della serata, dall’alto valore simbolico, che anticiperà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della sede storica ex Carispaq, in programma il giorno successivo.

Pierpio Cerfogli, il Vice Direttore Generale e CBO di BPER Banca, ha dichiarato: “L’abbraccio di BPER Banca alla città dell’Aquila vuole essere un segnale di rinascita sociale e culturale, oltre che economica, nel segno di una presenza costante e convinta della Banca sul territorio, al fianco degli aquilani, delle famiglie e del tessuto imprenditoriale locale. La riapertura della Sede di Corso Vittorio è un evento che aspettavamo da tanto tempo e che emoziona anche chi, come me, non è aquilano ma ha avuto a cuore le sorti di un territorio che ha subito anni fa una profonda ferita e che oggi, anche con il nostro contributo, vuole ripartire con decisione”.