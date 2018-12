Oltre 10 milioni hanno scelto di volare Ryanair a Natale

editato in: da

(Teleborsa) – Saranno oltre 10 milioni i viaggiatori che saliranno a bordo di voli Ryanair durante le festività natalizie, tra l’11 dicembre e l’8 gennaio. Lo annuncia la stessa compagnia aerea, che si appresta a battere del 5% il record di traffico registrato nel corrispondente periodo dello scorso anno.

Sabato 22 dicembre sarà il giorno festivo più trafficato della compagnia aerea, con circa 400.000 clienti in viaggio su quasi 2.100 voli, mentre l’ultimo volo atterrerà la sera della vigilia di Natale alle 17:55. Il giorno di Natale non saranno effettuati voli (è l’unico giorno del calendario in cui Ryanair non opera) e i collegamenti riprenderanno il 26 dicembre.

Le rotte Ryanair più gettonate per chi torna a casa per trascorrere il Natale sono quelle verso Bulgaria, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia, mentre un numero record di passeggeri volerà alle Canarie per un Natale al sole.