Olivetti (TIM) inaugura nuovo quartier generale a Ivrea

(Teleborsa) – È stato inaugurato oggi il nuovo quartier generale di Olivetti ad Ivrea, presso lo storico Centro Studi di Strada Monte Navale 2C, appena ristrutturato. Il Quartier Generale di Olivetti ospita circa 80 persone.

Il taglio del nastro dell’edificio, noto come Casa Blu Olivetti, è avvenuto oggi nel corso di un evento che ha visto la partecipazione di Stefano Sertoli, Sindaco di Ivrea, Patrizia Paglia, Presidente Confindustria Canavese, Giovanni Ronca ed Ettore Spigno, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Olivetti.

Il Centro Studi Olivetti è un edificio storico di grande pregio per la città, realizzato da grandi architetti di fama internazionale che si sono susseguiti nel tempo, ed è stato inserito nel Sito UNESCO di “Ivrea città industriale del XX secolo” e iscritto di recente nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Stefano Sertoli, Sindaco di Ivrea, ha affermato che la scelta di Olivetti “è un importante segnale della volontà di fare sistema e collaborare alla rinascita economica di Ivrea e del suo territorio”.

La Presidente di Confindustria Canavese, Patrizia Paglia, parla invece di “un grande segnale di ritorno al territorio, di amore e di fiducia verso Ivrea e il Canavese”.

“Restituire una casa così prestigiosa ad Olivetti è un segno tangibile di come TIM stia, di nuovo, guardando molto avanti, con l’obiettivo di portare alla luce il valore non solo storico ma soprattutto prospettico che questo grande gruppo ha nel suo DNA”, – ha commentato Giovanni Ronca, Presidente di Olivetti.

Il progetto di ristrutturazione appena completato da TIM si è posto come obbiettivo il restauro conservativo e la manutenzione straordinaria della palazzina, facendo particolare attenzione alla necessità di prevedere, quanto più possibile, il mantenimento e la ricomposizione dell’originario disegno. Si tratta di una tappa importante per Olivetti e per Ivrea, che ancora una volta mostrano la volontà di innovarsi mantenendo solida la tradizione.

TIM ha inoltre recentemente attivato un impianto 5G nel comune di Ivrea.