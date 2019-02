Olivetti: 30 mln da gara Consip per fornitura stampanti a P.A.

editato in: da

(Teleborsa) – Olivetti (Gruppo Tim) si è aggiudicata due dei cinque lotti messi in gara da Consip, per un valore complessivo di 30 milioni di euro. Secondo l’accordo, valido per la fornitura di sistemi di stampa multifunzione, l’azienda potrà siglare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni attraverso cui attivare il noleggio pluriennale full service di 10.500 stampanti.

Nello specifico, le forniture disposte da Olivetti riguarderanno due tipologie di prodotti appartenenti alla fascia media: la multifunzione A4 d-Copia 5514MF e la multifunzione A3 d-Copia 5000MF. Questi, affiancheranno gli altri modelli già presenti sul Portale Acquisti di Consip.