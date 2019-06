Olimpiadi 2026, Conte: “Ha vinto l’Italia”

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l’Italia: un intero Paese che ha lavorato unito e compatto con l’ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo memorabile”. È il commento affidato a Twitter del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a seguito dell’assegnazione a Milano e Cortina delle Olimpiadi invernali 2026.

Stessi toni di festa per Matteo Salvini che, da Twitter, sottolinea come i Giochi olimpici e Paralimpici invernali del 2026 “significano almeno 20.000 posti di lavoro creati, tanti investimenti e 5 miliardi di euro di valore aggiunto per l’Italia”