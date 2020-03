Olidata, CdA delibera su tempistiche aumento capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Olidata, chiamato ad aggiornare le linee guida del progetto industriale e a deliberare in merito alla convocazione dell’assemblea straordinaria per l’aumento di capitale misto da 7 milioni di euro, da perfezionarsi nei tre anni, ha stabilito le relative scadenze.

La parte in denaro dovrà avvenire secondo le seguenti tempistiche: 2 milioni euro entro il 30 giugno 2020 e 2 milioni entro il 31 Dicembre 2020, per far fronte alle esigenze di cassa aziendali e finanziare lo sviluppo.

L’assemblea sarà chiamata anche a ricostituire il Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di Andrea Masini e Barbara Galassi.