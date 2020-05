Olidata, accetta proposta gruppo imprenditori Centro Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Olidata si è riunito oggi per esaminare alcune manifestazioni di interesse pervenute relative alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di 7 milioni di euro deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti riunitasi lo scorso 10 gennaio.

Il CdA ha pertanto deliberato di accettare la proposta ricevuta da un gruppo imprenditoriale operante in prevalenza nel Centro Italia le cui strategie sono state ritenute maggiormente in linea al piano industriale di Olidata. Da subito il gruppo imprenditoriale affiancherà il Presidente Riccardo Tassi, il quale ha ricevuto dal Consiglio ampia delega per l’esecuzione del progetto di ristrutturazione e nel prosieguo lo assisterà anche nella fase di rilancio e nel processo per il ritorno in negoziazione in Borsa.

Il Consiglio ha inoltre deliberato l’emissione di 22.000.000 di nuove azioni al prezzo di 0,10 euro ciascuna, comprensivo di eventuale sovraprezzo, che saranno offerte in opzione agli aventi diritto, ed ha deliberato di affidare l’incarico all’Advisor PWC Italia di redigere il piano industriale e l’incarico a Banca Finnat Euramerica quale Advisor Finanziario e per il ruolo di “Sponsor”.